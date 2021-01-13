— На тренировках и играх тяжело, но я уже привык. Религия стоит на первом месте, Всевышний дает силы, все получается.
Ничего не ем и не пью, если солнце заходит в семь часов, а вы играете в четыре. Помню, как мы играли полуфинал Кубка против "Урала": матч начался в шесть часов, солнце ушло в 18:30, в середине игры я выпил воды и побежал дальше, — цитирует футболиста "Чемпионат".
27-летний Мирзов за годы своей карьеры успел поиграть в нальчикском "Спартаке", "Спартаке" из Костромы, "Рязани", "Торпедо", "Ахмате", "Ростове", "Тосно" и тульском "Арсенале". Сейчас права на российского футболиста принадлежат московскому "Спартаку", а сам игрок выступает на правах аренды за подмосковные "Химки", где в восьми матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги забил четыре гола.
"Ничего не ем и не пью, если солнце заходит в 7, а играю в 4". Мирзов — о жизни футболиста-мусульманина в Рамадан
Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов рассказал, как тренируется и играет в священный месяц Рамадан, когда нельзя есть и пить до захода солнца.
Фото: ФК "Спартак"
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