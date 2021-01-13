"Ничего не ем и не пью, если солнце заходит в 7, а играю в 4". Мирзов — о жизни футболиста-мусульманина в Рамадан

Нападающий "Химок" Резиуан Мирзов рассказал, как тренируется и играет в священный месяц Рамадан, когда нельзя есть и пить до захода солнца.

Фото: ФК "Спартак"