Об этом сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.
— У Гогуа коронавирус, который показал компьютер перед полетом. У него положительный тест, поэтому его остановили и вернули. Сейчас он на карантине в Кот-д’Ивуаре, — цитирует Селюка Sport24.
Права на 26-летнего Гогуа принадлежат московскому ЦСКА, а за "Ротор" футболист выступает на правах годичной аренды. Всего за волгоградскую команду Гогуа провел 14 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.
Известна причина из-за которой Гогуа не полетел на сборы "Ротора"
Защитник "Ротора" Седрик Гогуа сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Ротор"
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