По данным источника, "Ахмат" подписал контракт с 21-летним словацким форвардом.
В текущем сезоне Алмаси в составе "Ружомберока" провел 17 матчей и забил 8 мячей.
В текущем сезоне РПЛ "Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков.
Источник: Sport24
Источник: "Ахмат" подписал словацкого форварда
Нападающий "Ружомберока" Ладислав Алмаси продолжит карьеру в России.
Фото: ФК "Ружомберок"
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