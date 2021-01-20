Источник: вопрос о переходе Кокорина в "Фиорентину" может быть решен до утра четверга

Сделка по переходу форварда "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину" близка к завершению.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, аренда игрока "Спартака" Александра Кокорина итальянской "Фиорентиной" может быть согласована к утру четверга.

Уточняется, что Кокорин может дебютировать в составе "фиалок" в матче 20-го тура против "Торино". Игра должна состояться 29 января.

Напомним, сегодня стало известно, что "Спартак" и "Фиорентина" ведут переговоры о переходе в состав команды Серии А форварда москвичей Александра Кокорина.

Кокорин стал игроком "красно-белых" летом прошлого года. В 10-ти матчах во всех турнирах у него 2 забитых мяча. Контракт игрока заканчивается в июне 2023 года.

Источник: "СЭ"

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Теги: Кокорин Спартак Фиорентина
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