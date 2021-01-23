Овчинников: я год уговаривал Гончаренко пригласить Карпова в основную команду ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как уговаривал наставника "армейцев" Виктора Гончаренко ввести в основную команду защитника Вадима Карпова.
Фото: ЦСКА
"По поводу Карпова, я год уговаривал Гончаренко, чтобы он пригласил его. Я понимал, что Вадим не готов ни ментально, ни физически работать и на что-то претендовать в главной команде. Но надо смотреть на шаг вперед. Этот год он бы потратил на адаптацию в главной команде. И только через год мне удалось убедить Виктора Михайловича пригласить Карпова в основную команду", - сказал Овчинников.

Отметим, что 18-летний Карпов, являющийся воспитанником ЦСКА, в текущем сезоне поучаствовал в восьми матчах "армейцев" во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Напомним, что Овчинников покинул тренерский штаб ЦСКА в декабре, когда истек срок действия его контракта с клубом.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Карпов Овчинников Гончаренко ЦСКА
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