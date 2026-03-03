"Зенит" опубликовал видео разговора Семака и Соболева после матча

Именно форвард стал автором единственного гола встречи. После взятия ворот он эмоционально повернулся к скамейке, указывая на себя и на поле.
Публикация "Зенита" сопровождена подписью: "Самые важные слова после матча".
В 1/2 финала Кубка России Пути регионов "Зенит" сыграет с победителем матча "Ростов" - "Динамо" Мх.
После матча с "Балтикой" (1:0) в Кубке России пресс-служба "Зенита" показала момент общения Сергея Семака и Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"