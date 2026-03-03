Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

"Зенит" опубликовал видео разговора Семака и Соболева после матча

После матча с "Балтикой" (1:0) в Кубке России пресс-служба "Зенита" показала момент общения Сергея Семака и Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
Именно форвард стал автором единственного гола встречи. После взятия ворот он эмоционально повернулся к скамейке, указывая на себя и на поле.

Публикация "Зенита" сопровождена подписью: "Самые важные слова после матча".

В 1/2 финала Кубка России Пути регионов "Зенит" сыграет с победителем матча "Ростов" - "Динамо" Мх.


Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится