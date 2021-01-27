Федун отметил, что в "Спартаке" очень рады за Кокорина. По его словам, "красно-белые" поддержали стремление игрока выступать за границей.
"Мы пожелали ему удачи! Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Не получилось ли у Кокорина в "Спартаке"? Я ему пожелал удачи", - сказал Федун.
Отметим, что в среду, 27 января, "Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина. По сведениям СМИ, итальянский клуб заплатил за игрока "Спартаку" 4,5 миллиона евро.
Кокорин выступал за "Спартак" с лета прошлого года. Он провел 10 матчей в составе "красно-белых", забил два гола и сделал два голевых паса.
Источник: Спорт-Экспресс
Федун прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину"
Глава совета директоров "Спартака" Леонид Федун высказался о трансфере нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
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