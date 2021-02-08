По словам Понсе, Тедеско четко объясняет игрокам, что от них требуется. Также футболист рассказал, как в "Спартаке" штрафуют за опоздание.
"Он всегда очень четко объясняет, что ему от нас нужно. Сперва в теории, потом на тренировках. И каждый раз, когда что-то идет не так, Доменико останавливает занятие и объясняет снова, а мы продолжаем отрабатывать до тех пор, пока не выйдет так, как было изначально задумано.
Еще одна особенность — штрафы. К примеру, за опоздание. Даже если не увидел сообщение в чате об изменении в графике — платишь. Одна минута стоит сто евро. Я пару раз попадался", - рассказал Понсе.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Понсе провел 17 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
Напомним, ранее наставник "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона.
На данный момент "красно-белые" пребывают на третьем месте в таблице РПЛ, имея в запасе 35 очков.
Источник: Sport24
Понсе назвал сумму штрафа за опоздание в "Спартаке"
Форвард "Спартака" Эсекьель Понсе рассказал о дисциплине в команде при Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
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