"Мне очень интересна работа Семака в "Зените". Оправдания тому, что они не вышли из группы [в Лиге чемпионов]? А зачем мне-то оправдания искать? Проиграли — так получилось. А почему "Зенит" должен выходить из группы? Малком? А в Австрии таких Малкомов пять! Просто за меньшие деньги, они не раскрученные. Вот в чем заключается разница", - сказал Карпин.
Напомним, что в минувшем групповом раунде ЛЧ "Зенит" занял последнее место в квартете F. Команда Сергея Семака завершила выступления на групповой стадии, набрав одно очко.
"Зенит" является лидером текущего розыгрыша РПЛ (41 очко). "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата (32 очка).
Источник: Матч ТВ
Карпин: почему "Зенит" должен выходить из группы ЛЧ? В Австрии таких Малкомов - пять!
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о неудачном выступлении "Зенита" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: "Ростов"
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