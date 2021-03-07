Как сообщили в службе коммуникаций РФС, офсайдные линии не будут задействованы из-за сложных погодных условий.
"Из-за сложных погодных условий не удалось вовремя провести калибровку офсайдных линий. В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно", - сказали в службе коммуникаций РФС.
Там добавили, что основной функционал системы VAR будет работать в стандартном режиме.
Отметим, что матч "Динамо" - "Тамбов" пройдет 7 марта и начнется в 16.30 мск. "Динамо" пребывает на шестом месте в таблице РПЛ (33 очка). "Тамбов" - 16-й (13 баллов).
Источник: ТАСС
Матч "Динамо" - "Тамбов" пройдет без использования офсайдных линий VAR
В матче 21-го тура РПЛ "Динамо" - "Тамбов" не будут использовать офсайдные линии системы VAR.
Фото: РИА Новости
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