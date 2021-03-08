По данным источника, вероятно, Чорлука вернется в строй к матчу 22-го тура с "Сочи".
Встреча "Арсенал" - "Локомотив" проходит в эти минуты. Счет - 0:0.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Чорлука поучаствовал в 15 матчах и сделал одну голевую передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Чорлука пропускает матч с "Арсеналом" из-за повреждения
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука получил повреждение, из-за которого пропускает матч 21-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: "Локомотив"
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