Кутепов: Тедеско научил терпению. Теперь знаю, что не опущу руки даже в очень сложной ситуации

"Посмотрим, что будет летом, когда придет новый тренер. Моя позиция такая: пока у меня действующий контракт, хочу играть и приносить пользу "Спартаку", но не в роли запасного. Идеи уйти из "Спартака" или уехать в любой клуб за границу у меня нет - у меня есть только идея играть.
Тедеско меня научил терпению - так долго не терпел еще никогда в жизни. Благодаря ему понял, что можно быть недовольным, но не терять энтузиазма к своей работе. Я теперь знаю, что не опущу руки даже в очень сложной ситуации.
И скажу честно болельщикам «Спартака»: если меня разрезать пополам, то там не будет одна сторона красная, а другая — белая. Но этот клуб в любом случае навсегда в моем сердце. Я всегда буду болеть за «Спартак» и очень горд, что я здесь так долго, выигрывал титулы и играл в Лиге чемпионов", - сказал Кутепов.
Илья Кутепов в текущем сезоне провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Всего в составе "красно-белых" он провел 104 матча и забил 2 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
"Спартак" идет на 2-м месте в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 23-х матчах 44 очка. В предыдущих трех турах РПЛ "Спартак" обыграл "Краснодар", "Динамо" и "Урал" с общим счетом 13:3. В двух первых официальных матчах 2021 года "красно-белые" уступили с одинаковым счетом 0:2 "бело-голубым" в 1/8 финала Кубка России и "Рубину" в 20-м туре Российской Премьер-лиги.
Напомним, что 16 декабря 2020 года наставник "Спартака" Доменико Тедеско после проигранного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:3) объявил о решении не продлевать с клубом заканчивающийся в мае контракт. По словам немецкого специалиста, причиной тому послужили семейные обстоятельства. Ранее стало известно, что у руководства красно-белых имеется список кандидатов, рассматриваемых на замену Тедеско. В нем фигурируют преимущественно зарубежные специалисты, но есть и российские
Ранее Илья Кутепов заявил, что в зимнее трансферное окно к нему был реальный интерес со стороны турецкой команды. Также ему звонил главный тренер казахстанской "Астаны" Андрей Тихонов и предлагал перейти в состав команды на правах аренды.
Агент игрока Дамиано Драго ранее заявлял, что защитник московской команды может следующим летом сменить клубную прописку.
Источник: Sports.ru
Кутепов: Тедеско научил терпению. Теперь знаю, что не опущу руки даже в очень сложной ситуации
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, как, несмотря на отсутствие регулярной игровой практики он не переставал работать.
Фото: ФК "Спартак"
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