Кутепов: ко мне был реальный интерес из Турции, Тихонов звонил из "Астаны"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, что мог уйти из московской команды в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
"Со "Спартаком" у меня еще больше года контракта. И летом 2020-го, и в это трансферное окно клуб дал понять, что никуда меня не отпустит. Хотя интерес ко мне был - этой зимой самый реальный из Турции, когда были сборы в Дубае. В "Газиантепе" защитник получил травму, срочно искали замену - до конца трансферного окна оставалось два дня. Переговоры в итоге не перешли в стадию конкретики, потому что и времени было мало, и игрок получил не такую серьезную травму, как казалось сначала.

Еще мне звонил Андрей Тихонов и предлагал аренду в "Астану". "Спартак" тоже был против", - заявил Кутепов.

Напомним, ранее в СМИ была информация, что защитник "Спартака" Илья Кутепов в минувшее трансферное окно мог перейти в "Астану", но трансфер сорвался по неизвестным причинам.

Илья Кутепов в текущем сезоне провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Всего в составе "красно-белых" он провел 104 матча и забил 2 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Дамиано Драго, агент защитника "красно-белых" Ильи Кутепова ранее рассказал, что футболист может покинуть состав московской команды следующим летом.

"Спартак" идет на 2-м месте в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 23-х матчах 44 очка.

Московский клуб в последнем матче Российской Премьер-лиги разгромил на своем поле "Урал" со счетом 5:1. По два мяча в этой игре забили Джордан Ларссон и Александр Соболев, который дважды реализовал пенальти. Еще один гол на свой счет записал Квинси Промес.

Источник: Sports.ru

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Теги: Кутепов Спартак
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