Агент Кутепова допустил уход игрока из "Спартака" следующим летом

Дамиано Драго, агент защитника "Спартака" Ильи Кутепова, высказался о будущем игрока в клубе.
Фото: "Спартак"
Драго допустил, что следующим летом Кутепов может покинуть "Спартак".

"Могу сказать, что Илья сейчас игрок "Спартака". То, что у него было в октябре с предыдущим гендиректором — это в прошлом. В нынешнем сезоне в "Спартаке" было много изменений, поэтому пока я предпочитаю не говорить о людях, которых уже нет в клубе. Но, может быть, летом рассмотрим варианты", - сказал агент.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Кутепов провел девять матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Спартак Кутепов
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