СМИ: экс-тренер "Штутгарта" может войти в штаб Олича в ЦСКА

С большой долей вероятности вторым помощником Ивицы Олича в ЦСКА станет Илия Арачич.
Фото: Getty Images
Ранее 50-летний хорватский специалист работал ассистентом главного тренера в "Штутгарте". Напомним, что вторым помощником Олича станет Игор Юкич, который приедет в ЦСКА в качестве специалиста по физподготовке.

Напомним, что Олич сменил на посту главного тренера армейского клуба белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Ивица дебютирует в роли наставника красно-синих в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом", который состоится 4 апреля и начнется в 16:30 по Москве.

ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России, имея в своем активе 40 очков.

Источник: "Чемпионат"

ЦСКА отзаявил бывшего главного тренера Гончаренко

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Теги: Штутгарт Олич ЦСКА
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