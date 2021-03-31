Ранее 50-летний хорватский специалист работал ассистентом главного тренера в "Штутгарте". Напомним, что вторым помощником Олича станет Игор Юкич, который приедет в ЦСКА в качестве специалиста по физподготовке.
Напомним, что Олич сменил на посту главного тренера армейского клуба белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Ивица дебютирует в роли наставника красно-синих в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом", который состоится 4 апреля и начнется в 16:30 по Москве.
ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России, имея в своем активе 40 очков.
Источник: "Чемпионат"
ЦСКА отзаявил бывшего главного тренера Гончаренко
СМИ: экс-тренер "Штутгарта" может войти в штаб Олича в ЦСКА
С большой долей вероятности вторым помощником Ивицы Олича в ЦСКА станет Илия Арачич.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!