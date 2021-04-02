Соу: Карпин — лучший тренер в моей карьере

Форвард "Ростова" Али Соу, присоединившийся к команде в зимнее трансферное окно, поделился впечатлениями от работы с наставником желто-синих Валерием Карпиным.

Фото: ФК "Ростов"