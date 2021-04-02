- Очень большая личность. Мне нравится с ним работать. У него всегда есть чему научиться — на каждой тренировке он даёт нам много знаний. Он сильный мотиватор. Старается придать мне уверенности.
Жёсткие ли у Карпина тренировки? Да, очень сложные. С первого дня в "Ростове" понял, что у него тяжёлые тренировки, но мне это нравится. Карпин дает возможность развиваться.
Я встречал очень много тренеров, особенно в Италии. Но для меня на данный момент лучший — Карпин. Я очень многому у него учусь. Рад, что у нас есть контакт с Карпиным и на поле, и за его пределами", - приводит слова Соу "Спорт-экспресс".
Напомним, что 26-летний гамбиец перешел в "Ростов" из софийского ЦСКА на правах аренды, которая обошлась российскому клубу в 500 тысяч евро. Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года, после чего у ростовчан будет возможность выкупа контракта игрока.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соу принял участие в четырех матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами.
По итогам 23-х туров чемпионата России "Ростов" под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в 2017 году, располагается на 7-й строчке турнирной таблицы с 37-ю очками. Отставание желто-синих от 4-го места, которое дает право принять участие в еврокубках в будущем сезоне, составляет 3 зачетных балла.
Соу: Карпин — лучший тренер в моей карьере
Форвард "Ростова" Али Соу, присоединившийся к команде в зимнее трансферное окно, поделился впечатлениями от работы с наставником желто-синих Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"
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