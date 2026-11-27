По информации журналиста Ивана Карпова, два источника из "Зенита" сообщают, что Сергей Семак может покинуть клуб, если проиграет ЦСКА. При этом же есть информация, что с тренером не будут расставаться до зимы.
Напомним, что Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда становилась чемпионом России семь раз за последние восемь лет. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе.
В субботу, 28 ноября, петербуржцы сыграют на выезде с ЦСКА в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги.
Семак может покинуть "Зенит" после матча с ЦСКА - источник
"Зенит" может сменить главного тренера.
Фото: ФК "Зенит"