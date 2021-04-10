Игонин заявил, что в последнее время "Сочи" стал сильнее. Также он отметил, что у сочинцев есть хорошая мотивация на матч с "Зенитом".
"На мой взгляд, коллектив Владимира Федотова за последнее время хорошо прибавил. Не в этом, но в следующий сезоне, считаю, "барсы" смогут создать конкуренцию "Зениту". Мотивации у "Сочи" в матче с питерцами вполне достаточно. Многие футболисты из тех, кто сейчас играет за южную команду, выступали недавно за "Зенит". Надеюсь, что предстоящий матч будет не только конкуренцией двух команд, но и соперничеством отдельных футболистов, которые еще недавно бились за место в составе команды Сергея Семака. Как мне кажется, лучше конкуренции быть не может", - сказал Игонин.
Отметим, что "Сочи" примет "Зенит" в матче 25-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 11 апреля и начнется в 16.30 мск. Сочинцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате с 51 баллом в запасе. Отрыв от идущего вторым "Спартака" составляет четыре очка.
Источник: Матч ТВ
Игонин: в следующем сезоне "Сочи" сможет создать конкуренцию "Зениту"
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о следующем сопернике петербуржцев в РПЛ - "Сочи".
Фото: "Сочи"
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