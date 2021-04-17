Боярский: "Спартак" проиграет "Уфе", у них нет мотивации после ничьей "Зенита"

Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал ничью клуба с "Краснодаром" (2:2) в 26-м туре РПЛ.
Фото: архив Михаила Боярского
— При 0:2 было немного боязно за чемпионство, но теперь "Зенит" никто не догонит. "Локомотив" займет второе место — это будет справедливо. А "Спартак" завтра проиграет "Уфе", у них нет мотивации после сегодняшней ничьей "Зенита", — цитирует Боярского Sport24.

Вчера, 17 апреля, "Зенит" отыгрался с 0:2 против "Краснодара", доведя матч до ничьи (2:2). Петербуржский клуб набрал 55 очков и продолжает быть первым в Тинькофф Российской Премьер-лиге. "Локомотив", который обыграл "Ростов" (4:1), идет вторым с 49 очками. Третий "Спартак" с 47 очками, но у красно-белых игра против "Уфы" в запасе. Матч состоится сегодня, 18 апреля.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уфа Спартак Зенит Боярский
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Ионов забил два гола, Азмун один, Дзюба ушел с поля ни с чем. Оценки игроков за яркий матч «Краснодар» – «Зенит»
Мостовой прокомментировал ничью "Зенита" с "Краснодаром"
Агент: какова вероятность, что Николич останется в "Локомотиве"? 10-20 процентов 4
"Барселона" выиграла Кубок Испании, разгромив "Атлетик"
Боярский: "Спартак" проиграет "Уфе", у них нет мотивации после ничьей "Зенита" 12
Мостовой: "Зенит" мог дожать "Краснодар" и забрать три очка 4
Ионов стал лучшим игроком матча "Краснодар" — "Зенит"
Лепехин: стоит отметить не столько выдающуюся игру «Зенита», сколько нестабильность конкурентов эксклюзив
Азмун пропустит следующий матч РПЛ из-за перебора желтых карточек 2
Чорлука предложил КДК расслабиться и выпить пива 2
Домингес: на газоне стадиона в Грозном лежали пули 9
"Они видят то, чего здесь нет". "Спартак" подшутил над работой ВАР (видео) 10
Олссон: разочаровывает, что по итогу не получили три очка
Гончаренко подвел итоги матча "Краснодара" с "Зенитом" 1
«Краснодар» оживает, «Зенит» спасся с помощью замен и грубых ошибок соперника 19
Силкин: «Локомотив» показывает, что пока нет команд, которые могли бы его переиграть эксклюзив
Червиченко: такие «фейерверки» у Песьякова были и в «Спартаке» 2 эксклюзив
Семак прокомментировал ничью с "Краснодаром" 14
"Фиорентина" без Кокорина проиграла "Сассуоло" 1
"Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром", проигрывая 0:2 по ходу матча 71
Положил Ракицкого и пробил точно в "девятку". Гол Ионова в ворота "Зенита" (видео) 7
Шварц приберег Евгеньева и Паршивлюка для матча с "Химками"
Тедеско может остаться в "Спартаке" 11
Крыховяк и Рыбус получили памятные футболки, приуроченные к их сотым матчам за "Локомотив" (фото)
Гильерме — о конфликте с болельщиками "Спартака": ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке 15
Фанаты "Краснодара" поблагодарили Мусаева за работу в клубе (фото)
Карпин: удаление? По мне, сначала был фол игрока "Локомотива" 5
Николич: "Локомотив" обыграл "Ростов", но уже через час мы будем думать о матче с ЦСКА 1
Черданцев: судейство - праздник для "Локомотива" 10
Заход в судейскую уже не нужен. «Ростов» подарил «Локомотиву» фору, которую удержали спорные решения арбитра 9
Все новости
-