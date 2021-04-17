— При 0:2 было немного боязно за чемпионство, но теперь "Зенит" никто не догонит. "Локомотив" займет второе место — это будет справедливо. А "Спартак" завтра проиграет "Уфе", у них нет мотивации после сегодняшней ничьей "Зенита", — цитирует Боярского Sport24.
Вчера, 17 апреля, "Зенит" отыгрался с 0:2 против "Краснодара", доведя матч до ничьи (2:2). Петербуржский клуб набрал 55 очков и продолжает быть первым в Тинькофф Российской Премьер-лиге. "Локомотив", который обыграл "Ростов" (4:1), идет вторым с 49 очками. Третий "Спартак" с 47 очками, но у красно-белых игра против "Уфы" в запасе. Матч состоится сегодня, 18 апреля.
Боярский: "Спартак" проиграет "Уфе", у них нет мотивации после ничьей "Зенита"
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал ничью клуба с "Краснодаром" (2:2) в 26-м туре РПЛ.
Фото: архив Михаила Боярского
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