Игнатьев: ЦСКА контролировал игру, но ничего такого не сделал

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в полуфинале Кубка России
Фото: ФК "Локомотив"
"Я считаю, все по делу. Мы на голову были выше соперников и заслуженно побеждали. Ребят в раздевалке не поздравлял, нам нельзя. Мы на трибуне были.

Кого хотели видеть в финале Кубка России: "Крылья" или "Ахмат"? Если ты хочешь побеждать в финале, то тебе без разницы, с кем играть. Главное - побеждать.

Удивлен ли, что ЦСКА ничего не сумел противопоставить "Локомотиву"? Они неплохо начали, забили гол, который отменили. Я не видел момент, была ли там рука. Мы начали скромно, но потом забили, и игра поменялась. ЦСКА контролировал игру, но ничего такого не сделал. Сегодня заслуженно победили", - сказал Игнатьев.

"Локомотив" в полуфинале Кубка России победил ЦСКА со счетом 3:0. На 6-й минуте встречи нападающий ЦСКА Саломон Рондон забил гол, но после вмешательства ВАР он был отменен из-за попадания мяча в руку Рондона. Через 10 минут форвард "Локомотива" Франсуа Камано открыл счет в этом матче, голевой пас на него отдал хавбек "железнодорожников" Дмитрий Рыбчинский. На 53-й минуте мяч в свои ворота перевел полузащитник "армейцев" Иван Обляков. В конце матча Гжегож Крыховяк довел счет до разгромного.

"Локомотив" сыграет в финале Кубка России против самарских "Крыльев Советов", которые в Грозном обыграли "Ахмат" (0:0, 4:1 пен).

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи. Последний раз за "Локомотив" он играл в феврале этого в матче 1/8 финала Кубка России с "Тамбовом" (3:0).

Источник: Sport24

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Теги: Игнатьев Локомотив Кубок России ЦСКА
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