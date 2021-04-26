— Спартак" направил в КДК РФС письмо с просьбой отменить две желтые карточки. Речь идет о моментах, когда предупреждения получили Александр Максименко и Айртон, — цитируют Григорьянца РИА Новости.
23-летний Максименко получил четвертую желтую карточку в сезоне на 88-й минуте матча против ЦСКА за затяжку времени.
23-летний Айртон также получил четвертую желтую карточку в сезоне в игре против ЦСКА на 62-й минуте за грубую игру.
Если желтые карточки не будут отменены, футболисты пропустят игру 28-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".
"Спартак" попросил КДК РФС отменить желтые карточки Максименко и Айртона с дерби против ЦСКА
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Спартак" обжаловал две желтые карточки своих игроков с матча против ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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