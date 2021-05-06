- Все претензии к тому, что комплекс раздевалок - это просто барак с коридорами шириной в метр. Чтобы развернуть массажный стол в раздевалке, половине команде надо выйти оттуда, иначе они не помещаются! Это просто пародия на инфраструктуру стадиона РПЛ. А люди еще удивляются: почему, когда "Оренбург" вылетал из РПЛ, там вся команда слегла с коронавирусом. Так микробы в таких условиях не то что не умирают - они свой баскетбольный турнир устраивают и ловко попадают 3-очковыми в дыхательные пути. Там всего 3-4 душа на команду! А газон несколько лет поливала обычная пожарная машина - ну это хотя бы исправили, прогресс уже есть. Плюс там большие проблемы со светом - вечером даже игроки плохо видят друг друга. Так что "Оренбургу" надо не обижаться, а работать, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее официальный твиттер-аккаунт "Оренбурга" опубликовал возмущенный пост, в котором критически высказался по поводу опубликованной ранее статьи бывшего президента "Спартака" Андрея Червиченко. В своем материале Червиченко выдвинул ряд претензий к стадиону "Газовик" - домашней арене ФК "Оренбург". В том числе экс-президент "Спартака" назвал стадион "Газовик" "недостроенным" и "совдеповским", а его раздевалки - "собачатнями". Также Червиченко выразил возмущение "индульгенцией", которая была выдана домашней арене "Оренбурга" без необходимых мероприятий по реконструкции, тем, что футболистам приходится мыться после матчей ржавой водой, и срывами телевизионных трансляций по причине обрыва кабеля.
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"Раздевалки - тесный барак, где микробы устраивают баскетбольный турнир". Червиченко отреагировал на ответ "Оренбурга"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко конкретизировал свои претензии к стадиону "Газовик".
Фото: МатчТВ
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