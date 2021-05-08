Карпов: цель ЦСКА - шесть набранных очков в последних двух матчах

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал об ожиданиях от матча 29-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"
"Быков" в настоящее время возглавляет Виктор Гончаренко. Он в нынешнем сезоне также тренировал ЦСКА, но покинул команду в марте 2021 года. Его на посту главного тренера армейцев сменил хорватский специалист Ивица Олич.

По словам Карпова, в ЦСКА не придают особого значения тому, что Гончаренко работает в "Краснодаре".

"Для нас сейчас всё равно, с какой командой и с каким тренером играть. Мы потеряли гораздо больше очков, чем планировали, цель — шесть набранных очков в последних двух матчах сезона", — цитирует Карпова пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА - "Краснодар" состоится сегодня, 8 мая.

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Теги: Карпов ЦСКА Краснодар
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