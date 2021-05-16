Напомним, что начало встречи было отложено на два часа из-за высокой температуры воздуха.
"Спасибо большое болельщикам, которые 2 часа ждали на жаре. Мы сами переживали за результат в параллельной игре, здесь потом выдержали 2 часа очень тяжелой игры на жаре. Наша команда была под прессом, благодарю команду.
Мнение гендиректора "Ротора", что перенос нашей игры это цирк и хамство? Я не хочу отвечать коллеге из другой команды. У нас была сумасшедшая жара, мы даже в 6 вечера играли при жаре в 35-36 градусов. Сложно играть в таких условиях, но мы, несмотря на всё давление, показали отличный результат", - приводит слова Газизова Metaratings.ru.
Ранее генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский заявил, что его команда была "похоронена" переносом матча между "Уфой" и "Арсеналом". Все три команды перед последним туром были претендентами на вылет в Футбольную национальную лигу. По регламенту РПЛ, все матчи заключительного игрового дня должны начинаться в одно время. "Ротор" сыграл вничью с "Рубином" (1:1), а "Уфа" и тульский "Арсенал" начали встречу, зная этот результат.
Гендиректор "Ротора" Рекечинский: просто похоронили нашу команду, это какой-то цирк
Газизов прокомментировал высказывания гендиректора "Ротора" о переносе матча "Уфа" - "Арсенал"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на перенос матча заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги "Уфа" – "Арсенал" (2:1).
Фото: ФК "Уфа"
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