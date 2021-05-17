Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин подтвердил факт договоренности по будущей аренде полузащитника Гуса Тила.
- Договоренность по аренде Тила есть, но документы не подписаны, - передает слова Кулемина Sport24.
Ранее появилась информация, что "Спартак" планирует отдать в аренду в клуб нидерландской Эредивизи "Фейеноорд" сроком на один сезон 23-летнего атакующего полузащитника Гуса Тила, при этом зарплату игрока должен будет в полном объеме выплачивать "Фейеноорд".
Источник: "Спартак" отдаст Тила в аренду в "Фейеноорд"
В "Спартаке" подтвердили будущую аренду Тила в "Фейеноорд"
Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин дал подтверждение информации об аренде полузащитника Гуса Тила в "Фейеноорд".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!