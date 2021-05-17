"Спартак" и "Фейеноорд" договорились о переходе в нидерландский клуб на правах аренды на один сезон атакующего полузащитника красно-белых Гуса Тила, сообщают СМИ. По данным источника, перед этим будет продлен срок действия соглашения 23-летнего игрока со "Спартаком". Также сообщается, что 100% заработной платы Тила будет оплачивать "Фейеноорд".
23-летний Гус Тил был приобретен "Спартаком" в "АЗ Алкмар" в августе 2019 года, сумма трансферной компенсации, по данным Transfermarkt, составила 16 миллионов евро. В сентябре 2020 года полузащитник был отдан в аренду немецкому "Фрайбургу", в течение сезона он сыграл 3 матча РПЛ за "Спартак" и 7 встреч Бундеслиги, в которых не отметился результативными действиями, а также 4 игры за вторую команду "Фрайбурга" в Региональной лиге, в которых забил 4 гола.
Источник: Eurostavka
Источник: "Спартак" отдаст Тила в аренду в "Фейеноорд"
По сообщениям СМИ, "Спартак" договорился с нидерландским "Фейеноордом" об аренде в этот клуб полузащитника Гуса Тила.
Фото: ФК "Спартак"
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