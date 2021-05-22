По информации источника, подмосковный клуб хочет, чтобы Глушаков заключил новый контракт по схеме "2+1". Руководство "Химок" уже предложило футболисту подписать такое соглашение.
Напомним, что Глушаков выступает за "Химки" с октября минувшего года. В сезоне-2020/21 34-летний полузащитник провел за команду 17 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Отметим, что в минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги "Химки" финишировали на восьмом месте в турнирной таблице (45 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Назван вероятный срок нового контракта Глушакова с "Химками"
"Химки" предложили продлить контракт полузащитнику Денису Глушакову.
Фото: РПЛ
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