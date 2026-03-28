Романо раскрыл, кого "Реал" подпишет первым в летнее трансферное окно

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо назвал имя футболиста, который первый присоединится к мадридскому " Реалу " в летнее межсезонье.

По данным журналиста, этим игроком станет полузащитник итальянского "Комо" Нико Пас.



"Реал" владеет опцией выкупа своего воспитанника, который перебрался в "Комо" летом 2024 года за 6 млн евро. Этим летом сумма отступных за Нико составит 9 млн евро, следующим — на один миллион больше.



За "Комо" Нико Пас провёл 68 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 15 результативных передач. Пас уже играл за первую команду "Мадрида": в сезоне 2023/2024 он провёл в составе сливочных 8 матчей и забил один гол. Контракт хавбека с "Комо" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 65 млн евро.

Комо