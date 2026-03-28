Мостовой заявил, что Россия ни в чём не превосходила Никарагуа

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с национальной командой Никарагуа.
Фото: сборная России
Россияне выиграли со счётом 3:1. По мнению Мостового, никарагуанцы ничем не уступали России.

"Когда команды были в равных составах, первый тайм от сборной России был очень слабым. Мы ничем не переигрывали Никарагуа. Первый гол забили, пока соперник смотрел на красивый стадион. Но они ничем не уступали!

Благодаря тому, что судья не знает правил, мы ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев. Ну а во втором тайме сразу удаление — дальше смотреть было неинтересно", — передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Голами в составе сборной России отличились Лечи Садулаев (3'), Константин Тюкавин (45+3', пенальти) и Александр Головин (83'). За Никарагуа забил Оскар Асеведо (16'). На 47-й минуте встречи защитник никарагуанцев Кристиан Рейес получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве практически на весь второй тайм.

