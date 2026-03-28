Глушаков признался, что не впечатлён матчем России с Никарагуа

"Замечательно, что выиграли. Я ожидал большего, не впечатлён матчем. Понятно, что можно играть спокойненько, но хочется, чтобы сборная в таких матчах больше блистала и выкладывалась.
На стадионе была большая армия болельщиков, соперник играл в меньшинстве, могли забить побольше, сделать праздник для людей. Но главное — победа", — отметил Глушаков в беседе с "Советским спортом".
Матч Россия — Никарагуа прошёл на "Ozon Арене" в Краснодаре. 31 марта сборная России сыграет с национальной командой Мали на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.