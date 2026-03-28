Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Глушаков признался, что не впечатлён матчем России с Никарагуа

Бывший российский футболист Денис Глушаков прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).
Фото: сборная России
По словам Глушакова, не все его ожидания по этому матчу оправдались.

"Замечательно, что выиграли. Я ожидал большего, не впечатлён матчем. Понятно, что можно играть спокойненько, но хочется, чтобы сборная в таких матчах больше блистала и выкладывалась.

На стадионе была большая армия болельщиков, соперник играл в меньшинстве, могли забить побольше, сделать праздник для людей. Но главное — победа", — отметил Глушаков в беседе с "Советским спортом".

Матч Россия — Никарагуа прошёл на "Ozon Арене" в Краснодаре. 31 марта сборная России сыграет с национальной командой Мали на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится