Самошников: мне кажется, Слуцкий — самый открытый человек среди тренеров

Защитник "Рубина" Илья Самошников высказался о главном тренере команды Леониде Слуцком.
Фото: ФК "Рубин"
— Он отличный тренер, отличный психолог и просто очень хороший человек. На самом деле. У него к каждому футболисту индивидуальный подход.

Не знаю, каким он был до того, как уезжал в Европу. Но, мне кажется, он самый открытый человек на тренерском поприще. К нему можно в любой момент подойти по любому вопросу. Он никогда не скажет: "Иди отсюда, не буду тебя слушать", — цитирует Самошникова "Матч ТВ".

23-летний Самошников выступает за казанскую команду с января 2020 года, перейдя из "Торпедо" за 50 тысяч евро. За это время защитник дорос до игрока основного состава команды и получил вызов в сборную России. Всего за "Рубин" Самошников отыграл 32 матча, в которых забил два гола и отдал голевую передачу.

50-летний Слуцкий тренирует "Рубин" с декабря 2019 года. Ранее в его тренерской карьере был опыт работы в английском "Халле" и нидерландском "Витессе". В России Слуцкий долгое время тренировал ЦСКА.

В прошлом сезоне "Рубин" финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, что позволило команде попасть в Лигу конференций.

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Теги: Рубин Самошников Слуцкий
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