Соломатин: по первым тренировкам Акинфеева в главной команде ЦСКА ничего поразительного не заметил

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин вспомнил свои впечатления от первых тренировок Игоря Акинфеева с основным составом "армейцев".
Фото: ЦСКА
Соломатину напомнили, что впервые Акинфеев стал тренироваться с главной командой ЦСКА летом 2002 года. Бывший игрок москвичей заявил, что не увидел ничего выдающегося, когда Игорь проводил первые занятия с основным составом команды. При этом впечатление резко изменилось зимой, когда Акинфеев отправился на сборы ЦСКА, отметил Соломатин.

"Я по первым тренировкам Игоря ничего поразительного не заметил. Впечатление резко поменялось зимой, когда он поехал с нами на сборы первый раз. Тогда стало понятно — парень очень уверенный, из него может получиться большой вратарь. Хотя невозможно было представить, что настолько большой.

Журналисты писали с тех сборов, что 16-летний Акинфеев выглядит сильнее 21-летнего Мандрыкина? Тогда он действительно начал выделяться по-настоящему. Показывал серьезный уровень", - рассказал Соломатин.

Напомним, что 18 лет назад, 31 мая 2003 года, Акинфеев в возрасте 17 лет дебютировал в РПЛ в матче против "Крыльев Советов". В той игре он отбил удар с пенальти, который исполнял Андрей Каряка.

Источник: Sport24

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Теги: Соломатин Акинфеев ЦСКА
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