"Спартак", "Рубин", "Сочи" и "Химки" разыграют 23 млн рублей на Кубке Париматч Премьер-2021

Стал известен формат проведения товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в 2021 году.
Фото: ФК "Спартак"
Соревнование пройдет с 10 по 18 июля в Москве. Участие в нем примут московский "Спартак", казанский "Рубин", "Сочи" и подмосковные "Химки".

Турнир получит масштабное информационное освещение на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер", а также на цифровых площадках холдинга.

Каждая команда проведет по три игры. Встречи состоятся на "Открытие Банк Арене" и "Арене Химки". Призовой фонд турнира - 23 млн рублей.

Напомним, что Кубок Париматч Премьер пройдет в четвертый раз. Ранее турнир проводился за рубежом. Дважды победителем становился "Спартак", один раз – "Краснодар".

Источник: "Матч ТВ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Рубин Химки Сочи Кубок Матч Премьер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Дриусси - самый подешевевший игрок РПЛ. В десятку попали 4 футболиста "Краснодара"
СМИ: руководитель проекта по внедрению VAR в России Калошин близок к отставке 2
Источник: Липовой может перейти из "Динамо" в "Уфу" 1
СМИ: глава департамента судейства РФС Кашшаи покинет свой пост 6
Абильдгор - самый подорожавший игрок РПЛ. Хвича и Азмун - в тройке 3
Источник: трансфер Крала в "Вест Хэм" оценивается примерно в 23 млн евро 10
"Спартак", "Рубин", "Сочи" и "Химки" разыграют 23 млн рублей на Кубке Париматч Премьер-2021
Арустамян: зарплата Дзагоева в ЦСКА будет зависеть от количества сыгранных матчей
Тиль поставил цель забить более 10 голов за "Фейеноорд" 1
"ПСЖ" может подписать контракт с Доннаруммой и отдать его в аренду
Источник: Урунов начнет сборы со "Спартаком-2" 6
Технический директор "Фейеноорда": Тиль станет немедленным усилением для нашей команды 1
"Спартак" объявил о переходе защитника молодежной сборной России Агапова 1
Белорусский арбитр Кульбаков рассудит Россию и Болгарию
Французская Лига 1 сократится с 20 до 18 команд в сезоне-2023/24 2
Бышовец - о заявке России на Евро: Захаряна вызывали на перспективу, Самошникову и Евгеньеву предпочли более опытных эксклюзив
Агент: Фукс полностью восстановился. Будет готов к тренировкам с первого дня сбора ЦСКА 4
СМИ: "Зенит" предложил Луневу новый контракт 1
Спортдиректор "Вольфсбурга" подтвердил, что клуб выкупит Филиппа у "Динамо"
Официально: Тиль продлил контракт со "Спартаком" и арендован "Фейеноордом" 9
Бышовец - о матче сборных России и Польши: думаю, можно было ожидать результата получше эксклюзив
СМИ: Васин продлил контракт с ЦСКА 9
Шиманьски - о переподписании контракта с "Динамо": счастлив, что это произошло
Новым главным тренером "Краснодара-2" стал Александр Сторожук
Фетисов: официальных предложений по Ларссону не поступало. Это ключевой игрок, которым "Спартак" дорожит 1
Источник: Кварацхелия может перейти в "Лидс" 3
СМИ: Конте ведет переговоры с "Тоттенхэмом"
Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу
Шиманьски подписал новый контракт с "Динамо" на 5 лет 3
Источник: "Вольфсбург" предложил "Спартаку" за Ларссона 10 миллионов евро 18
Все новости
-