"Спартак", "Рубин", "Сочи" и "Химки" разыграют 23 млн рублей на Кубке Париматч Премьер-2021

Стал известен формат проведения товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в 2021 году.

Фото: ФК "Спартак"