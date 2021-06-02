Соревнование пройдет с 10 по 18 июля в Москве. Участие в нем примут московский "Спартак", казанский "Рубин", "Сочи" и подмосковные "Химки".
Турнир получит масштабное информационное освещение на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч Премьер", а также на цифровых площадках холдинга.
Каждая команда проведет по три игры. Встречи состоятся на "Открытие Банк Арене" и "Арене Химки". Призовой фонд турнира - 23 млн рублей.
Напомним, что Кубок Париматч Премьер пройдет в четвертый раз. Ранее турнир проводился за рубежом. Дважды победителем становился "Спартак", один раз – "Краснодар".
Источник: "Матч ТВ"
"Спартак", "Рубин", "Сочи" и "Химки" разыграют 23 млн рублей на Кубке Париматч Премьер-2021
Стал известен формат проведения товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в 2021 году.
Фото: ФК "Спартак"
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