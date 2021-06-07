Агент: у Голенкова есть два конкретных предложения от чешских клубов

Андрей Талаев, агент форварда "Крыльев Советов" Егора Голенкова, рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые есть у игрока.

Фото: "Крылья Советов"