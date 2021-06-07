Агент сообщил, что у Голенкова есть два конкретных предложения от чешских клубов. Один из этих клубов - участник еврокубков. По словам Талаева, Голенков хочет попробовать свои силы в Европе. При этом выбор будет сделан в пользу команды, где нападающий получит больше игрового времени, заявил агент.
"На данный момент у Егора несколько предложений из Чехии, но если говорить о конкретных, то их два. Один из клубов играет в еврокубках. На сегодняшний день для Егора приоритетнее попробовать себя в Европе. Мы выберем ту команду, где он будет получать больше игрового времени, все остальные нюансы его мало интересуют", - сказал Талаев.
Источник: Sport24
СМИ: форвард "Крыльев Советов" Голенков вместо "Ростова" может перейти в один из чешских клубов
Агент: у Голенкова есть два конкретных предложения от чешских клубов
Андрей Талаев, агент форварда "Крыльев Советов" Егора Голенкова, рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые есть у игрока.
Фото: "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!