"Осенью 2012 года у нас состоялось собрание. На нем Спаллетти заявил, что отдает капитанскую повязку Данни. Кержаков был в ярости. Он спросил у Спаллетти перед всей командой: "Почему он, а не я?"
Спаллетти ответил: "Я тебе не доверяю. И если тебя что-то не устраивает, дай мне знать". Я же говорю: Спаллетти всегда всем своим видом показывал — я здесь босс, если тебе не нравится, дверь там", - цитирует Лумба Sport24.
Напомним, что Кержаков является воспитанником "Зенита". Он выступал за основную команду петербургского клуба с 2001 по 2007 год, а затем с 2010-го по 2017-й, когда и закончил карьеру.
Спаллетти возглавлял "Зенит" с 2009 по 2014 год. По руководством итальянского специалиста сине-бело-голубые дважды завоевали титул чемпиона России, а также по разу выиграли Кубок и Суперкубок страны. Спаллетти дважды становился лучшим тренером России по версии Российского футбольного союза.
Экс-игрок "Зенита": Спаллетти сказал Кержакову: "Я тебе не доверяю. И если тебя что-то не устраивает, дай мне знать"
Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" Микаэль Лумб рассказал о скандале в стане сине-бело-голубых после передачи капитанской повязки португальцу Данни.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!