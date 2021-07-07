По данным источника, подмосковный клуб предложил 32-летнему россиянину оклад в размере миллиона рублей в месяц. Сообщается, что футболист взял время на размышление.
Напомним, по окончании сезона-2020/21 Смольников расторг контракт с "Краснодаром", на данный момент он является свободным агентом. В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги правый защитник принял участие в 23 матчах, отметившись в них одной результативной передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Химки" предложили Смольникову контракт с зарплатой 1 млн рублей в месяц
Стала известна зарплата защитника Игоря Смольникова в случае его перехода в "Химки".
Фото: ФК "Краснодар"
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