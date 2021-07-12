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Канделаки: доход "Матч ТВ" в год составляет порядка 5 млрд рублей

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о выручке телеканала.
Фото: РБК
— Доход "Матч ТВ" в год составляет порядка 5 млрд рублей. Это то, что мы зарабатываем на спорте. Подчеркну — мы не просто зарабатываем на спорте, но и тут же реинвестируем в него. Например, в популяризацию тех видов, которые никогда не были популярны в России. То же регби, — цитирует Канделаки сайт телеканала.

В 2015 году чистый убыток "Матч ТВ", по сведениям, составил 1,2 млрд рублей. В следующем году эта цифра возросла до 1,7 млрд рублей, в 2017 году эта цифра опустилась до 52 млн рублей. С 2018 года, по данным "Газпром Медиа", канал вышел на самоокупаемость.

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Теги: Канделаки Матч ТВ
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