– Что не получилось у Шкурина в ЦСКА? Если не знать подробности, то не получилось закрепиться в основном составе ЦСКА.
Я очень переживал, как Илья будет выглядеть. Он перешел в ЦСКА не из лидирующего клуба, а из команды нижней части таблицы. С моей точки зрения, уровень Ильи Шкурина как минимум соответствовал уровню ЦСКА, – передаёт слова Исаева Metaratings.
Напомним, что в нынешнее трансферное окно 21-летний белорусский нападающий на правах аренды перешёл в киевское "Динамо", за которое будет выступать до конца июня 2022 года.
В прошлом сезоне Шкурин провёл в футболке ЦСКА девять матчей в РПЛ, в которых отличился тремя голами.
За свой предыдущий клуб "Энергетик-БГУ Минск" нападающий забил 19 мячей в 26 встречах в сезоне-2019 и стал лучшим бомбардиром белорусского первенства.
Агент Шкурина: уровень моего подопечного как минимум соответствовал уровню ЦСКА
Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, выступающего на правах аренды за киевское "Динамо", высказался о выступлении своего клиента в России.
Фото: "Матч ТВ"
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