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"Локомотив" хочет от "Спартака" 5 млн евро за защитника Самошникова - "Чемпионат"

Стало известно, в какую стоимость оценивается Илья Самошников, которым интересуются красно-белые.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, "Локомотив" хочет получить от "Спартака" 5 миллионов евро за крайнего защитника Илью Самошникова.

Сообщается, что красно-белые сделают свое предложение по трансферу после прохождения 27-летним футболистом медосмотра.

В предыдущем сезоне Самошников провел в составе "железнодорожников" 33 матча в РПЛ и Кубке России, в которых отличился 4 забитыми голами и 4 голевыми передачами на партнеров. Нынешний контракт игрока с красно-зелеными действует до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает россиянина в 3,5 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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