Матчи Скрыть

Сделать ставку

Кубок Париматч Премьер

Химки
0 - 3
Спартак2 тайм
X 15.5П2 70

Агент Мамманы: шанс на возвращение Эмануэля в "Сочи" есть

Эрнан Регера, агент защитника "Зенита" Эмануэля Мамманы, оценил вероятность возвращения аргентинца в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, 25-лентий футболист минувший сезон провел на правах аренды в сочинском клубе.

"Есть шанс на возвращение Эмануэля в "Сочи", но пока рано говорить о самом факте перехода", - приводит слова Регеры Sport24.

В сезоне-2020/2021 Эмануэль Маммана сыграл в 18 матчах РПЛ за "Сочи", отдав одну голевую передачу.

В состав "Зенита" защитник перешел летом 2017 года из "Лиона" за 16 млн евро. За петербургский клуб Маммана провел 41 матч, на его счету одна результативная передача. Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость Мамманы в 3 млн евро.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Маммана Зенит Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Вагнер Лав стал лучшим футболистом чемпионата Казахстана в июне
Источник: Коваленко может перейти из "Аталанты" в "Специю"
Черевченко - о Глушенкове: буду рад увидеть его в своей команде
Пропустил 128 дней прошлого сезона из-за травм. Кого покупает «Краснодар» за 20 млн евро 2
Агент Мамманы: шанс на возвращение Эмануэля в "Сочи" есть
Боярский: сборная России не сможет выйти на чемпионат мира. Мы слабая команда! 1
Малафеев: победой над "Локомотивом" игроки "Зенита" заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата 2
Боярский: Бердыев не подходит сборной России. Пускай и дальше занимается клубами 2
"Амкал" в меньшинстве удержал ничейный счет в матче с молодежной командой ЦСКА
Ларссон, Соболев и Промес - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Химками"
Источник: Черчесов прервал отпуск и отправился в Москву на переговоры по трудоустройству 19
Петржела: в России у "Зенита" нет конкурентов. В РПЛ он точно станет чемпионом
Сергеев и Зиньковский представили новую форму "Крыльев Советов" (фото) 1
"Урал" победил "Крылья Советов" в товарищеском матче
Селюк выступил за назначение Семина на пост главного тренера сборной России 3
Селюк: Бердыев – человек довольно замкнутый. У него могут возникнуть проблемы с коммуникацией с игроками сборной 4
"Зенит" показал эмоции Малкома после победы в Суперкубке России (видео)
Фотография Месси с Кубком Америки побила рекорд по лайкам среди постов в "Инстаграме" от спортсменов
Арустамян: этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС
Черданцев назвал главную проблему "Локомотива" после поражения команды от "Зенита" 5
Мацуев: при Витории мы видим совершенно другой "Спартак". Эта команда может забрать чемпионство у "Зенита" 11
Семин - о Суперкубке: в "Зените" прекрасно тактически сработали. Семак сыграл блестяще 1
Губерниев прокомментировал победу "Зенита" над "Локомотивом" в матче за Суперкубок 1
СМИ: ФИФА тестирует масштабные изменения в футбольных правилах 30
Актер Баринов: не доверяю Федуну, он дилетант, может только проявлять инициативу 11
Первый матч "Сочи" в еврокубках будет обслуживать судейская бригада из Албании 1
"Нижний Новгород" объявил о подписании контракта с полузащитником Могилевцем 2
Фанатов "Локомотива" на матче Суперкубка заставили свернуть согласованный баннер из-за слова "Кенигсберг" 5
"Краснодар" сообщил об отмене контрольного матча против "Арминии" и ее причинах
Источник: Кейн согласовал контракт на 5 лет с "Манчестер Сити" 4
Все новости
-