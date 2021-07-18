Напомним, 25-лентий футболист минувший сезон провел на правах аренды в сочинском клубе.
"Есть шанс на возвращение Эмануэля в "Сочи", но пока рано говорить о самом факте перехода", - приводит слова Регеры Sport24.
В сезоне-2020/2021 Эмануэль Маммана сыграл в 18 матчах РПЛ за "Сочи", отдав одну голевую передачу.
В состав "Зенита" защитник перешел летом 2017 года из "Лиона" за 16 млн евро. За петербургский клуб Маммана провел 41 матч, на его счету одна результативная передача. Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость Мамманы в 3 млн евро.
Агент Мамманы: шанс на возвращение Эмануэля в "Сочи" есть
Эрнан Регера, агент защитника "Зенита" Эмануэля Мамманы, оценил вероятность возвращения аргентинца в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
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