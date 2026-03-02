Спортдир "Ахмата" прокомментировал победу над ЦСКА

- Ожидался сложный матч. ЦСКА — непростой соперник, один из претендентов на чемпионство.
Как я ранее говорил, тренерский штаб выполнил на сборах всё, что было запланировано. Ожидания были достаточно хорошие. План на игру и готовность команды сработали. Всё сложилось в нашу сторону. Победа была заслуженной, - цитирует Газзаева "Чемпионат".
В воскресенье, 1 марта, грозненский "Ахмат" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в матче 19 тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме - его автором стал вингер Максим Самородов. По итогам 19 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 25 набранными очками в своем активе.
ЦСКА на данный момент располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе.