- У нас нет денег на 16 клубов, нет игроков на 16 клубов. Давайте сделаем чемпионат из 12 клубов, будем играть в четыре круга. Но это не примут, поскольку футбол в России является в большей степени социальной обязанностью, чем бизнесом, - цитирует Федуна РИА Новости.
В состав Российской премьер-лиги входят 16 клубов. 4 из них представляют Москву - это "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо", 1 - Подмосковье ("Химки"), 1 - Санкт-Петербург ("Зенит"). Остальные 10 команд представляют все оставшиеся регионы Российской Федерации. При сокращении общего количества клубов РПЛ до 12 региональных команд останется 6 или 7.
Федун: у нас нет денег и игроков на 16 клубов, давайте сделаем чемпионат из 12
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказал мнение об оптимальном количестве клубов в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"
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