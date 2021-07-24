По сообщениям источника, длительность доступа составит три месяца.
Рассчитывать на получение промокода могут владельцы клубных абонементов на сезон, которые пока не смогут посещать домашние игры "Локомотива" из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и связанных с этим ограничений.
Отметим, что матч первого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Арсеналом" пройдет без зрителей. Встреча состоится 24 июля и начнётся в 20:00 по московскому времени.
Ранее "Ростов" столкнулся с внезапным запретом пропуска болельщиков на стадион.
Источник: "Матч ТВ".
СМИ: "Локомотив" обеспечит своих болельщиков бесплатной подпиской на "Матч Премьер"
"Локомотив" предоставил своим болельщикам промокоды на бесплатный просмотр всех матчей РПЛ на канале "Матч Премьер".
Фото: "Матч Премьер"
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