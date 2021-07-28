Напомним, ранее Карпин вступил в должность главного тренера сборной России, заключив контракт с Российским футбольным союзом.
По информации источника, накануне контракты с РФС подписали и помощники Карпина в национальной команде.
Отметим, ассистентами главного тренера сборной стали Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Джонатан Альба и Луис Мартинес.
Отмечается, что Мартинес, Кафанов и Альба пока работают в "Ростове", главным тренером которого является Карпин. При этом Писарев и Онопко уже начали работу в сборной. Они просматривают потенциальных игроков для национальной команды.
Источник: РБ Спорт
Писарев и Онопко подписали контракты с РФС и начали работу в сборной России
Помощники Валерия Карпина в сборной России подписали контракты с РФС.
Фото: РИА Новости
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