- Дебют против "Спартака"? Ничего особенного, такой же дебют, как против любой другой команды.
В первом единоборстве Айртон меня прижал? Адаптация тоже должна была какая-то пройти к новому темпу, новой лиге, поэтому первые минуты пришлось потратить на нее.
Дальше уже я его раскручивал? Рад, что получилось адаптироваться за одно единоборство, - цитирует Пиняева Metaratings.ru.
Напомним, Пиняев вошел в игру на 76-й минуте, заменив Романа Ежова. 16-летний футболист действовал на правом фланге атаки, где ему противостоял бразильский защитник красно-белых Айртон. Пиняев отметился несколькими удачными попытками обыгрыша.
Сергей является воспитанником "Чертаново". В межсезонье вингер прошел просмотр в "Крыльях Советов", после чего подписал контракт с самарским клубом. Также им интересовался московский "Локомотив".
Пиняев прокомментировал свой дебют в РПЛ в матче против "Спартака"
Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев поделился эмоциями от дебюта в Российской Премьер-Лиге в матче второго тура против московского "Спартака" (0:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"
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