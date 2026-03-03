Матчи Скрыть

Быстров - о работе судей: надо к психологу или психиатру отправлять

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров оценил работу арбитров в матчах 19 тура РПЛ.
Фото: Global Look Press
По словам Быстрова, о проблемах с судейством было известно еще раньше, но руководители ничего не сделали для исправления ситуации.

- Думаю, руководителям РФС иногда стоит смотреть в Интернет. Обо всех этих проблемах было сказано еще перед паузой. Каждый раз про это говорится и ничего не сделано. Скиньтесь на эти системы все. Пусть они работают, чтобы у людей не было никаких мыслей про заговоры.
Пенальти ставят там, где фола нет... Надо к психологу или психиатру отправлять арбитров, чтобы немного в себя пришли

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал ситуацию со вмешательством VAR в матчах 19 тура Российской Премьер-Лиги. Каманцев заявил, что со следующего сезона на стадионах появятся новые камеры и улучшат качество работы видеоассистентов.

Напомним, что в восьми матчах 19 тура чемпионата России главные арбитры 16 раз обращались к видеопросмотру, а также назначили девять одиннадцатиметровых ударов и показали четыре красные карточки.

По итогам 19 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 43 набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с 42 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 40 очками.

