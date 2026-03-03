Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
20:00
ЗенитНе начат

Агент Кисляка высказался о возможном переходе футболиста из ЦСКА в Европу

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал об интересе к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Маньякова, за Кисляком следят клубы из топ-5 лиг Европы.

- Недавно у меня была встреча с Романом Юрьевичем Бабаевым. Потому подробно говорить про интерес я ничего не буду. Но он есть, из топ-5 лиг. Это топовые европейские клубы, - цитирует Маньякова "Чемпионат".

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Также на счету полузащитника семь матчей в составе сборной России и один забитый мяч.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 20 миллионов евро, контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится