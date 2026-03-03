Агент Кисляка высказался о возможном переходе футболиста из ЦСКА в Европу

- Недавно у меня была встреча с Романом Юрьевичем Бабаевым. Потому подробно говорить про интерес я ничего не буду. Но он есть, из топ-5 лиг. Это топовые европейские клубы, - цитирует Маньякова "Чемпионат".
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Также на счету полузащитника семь матчей в составе сборной России и один забитый мяч.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 20 миллионов евро, контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.