По данным источника, 31-летний поляк сообщил, что ведет переговоры о переходе в другой клуб. Отмечается, что у него два варианта продолжения карьеры: "Краснодар" с контрактом на 2-3 года и ЦСКА, который ищет замену Николе Влишичу.
Ранее появилась информация, согласно которой Крыховяк уже попрощался с партнерами по "Локомотиву".
Гжегож защищал цвета красно-зеленых с 2018 года. С "железнодорожниками" хавбек стал обладателем Суперкубка и дважды Кубка России. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: у Крыховяка 2 варианта продолжения карьеры: "Краснодар" и ЦСКА
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк попросил главного тренера команды Марко Николича не включать его в состав на матч второго тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
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