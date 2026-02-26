"Без бумаг, но со всеми общаемся". В "Локомотиве" рассказали об интересе к своему игроку

"Мы хотим продлить соглашение, работа идет. На 99 процентов уверен, что подпишем новый контракт. Другие клубы уже узнавали условия по Карпукасу. Без бумаг, но мы со всеми общаемся.
Спрос на Артема есть — при этом наша сторона сразу же сообщала всем, что "Локомотив" не намерен расставаться с футболистом", - сказал Ульянов.
23-летний Артем Карпукас является воспитанником Академии "Локомотива". За основную команду опорный полузащитник выступает с 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста сборной России в 6 миллионов евро.
В этом сезоне Карпукас принял участие в 21 матче за "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей.
Источник: "СЭ"