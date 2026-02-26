Бакаев объяснил выбор Митрюшкина капитаном "Локомотива"

"Митрюха - опытный игрок. Он - надежный человек, к которому всегда можно обратиться. Кандидатов было много, но Антон - самый логичный и компромиссный выбор", - передает слова Бакаева "Чемпионат".
Напомним, этой зимой, после ухода из клуба многолетнего капитана Дмитрия Баринова, присоедившегося к московскому ЦСКА, "Локомотив" провел выборы нового капитана команды. Игроки проголосовали за 30-летнего вратаря Антона Митрюшкина.
Митрюшкин защищает ворота "железнодорожников" с лета 2024 года. В этом сезоне голкипер провел в составе красно-зеленых 17 матчей, в которых пропустил 21 гол и 4 раза отыграл на ноль.